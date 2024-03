Végre itt van a JOY tavaszi lapszáma, amit már nagyon vártunk! Címlapsztárunk Kovalcsik Ildikó, alias , akiről olyan klassz fotók készültek, ahogy még sosem láthattad! Teszter lapszámunkban idén tavasszal is kísérletezésre csábítunk: teszteltük a szezon legérdekesebb beauty újdonságait, receptjeit, wellnesstrendjeit.

A magazin limitált számban teszter termékekkel, például rúzzsal, körömlakkal, szemöldökformázó szettel, krémmintával kapható, keresd az árushelyeken!

Főszerkesztőnk levele: Vár ránk a változás!

Te könnyen kísérletezel új dolgokkal, vagy inkább az a típus vagy, aki ragaszkodik a jól beváltakhoz? Én bármennyire is újító kedvűnek vallom magam, mégis szeretem a már kitapasztalt dolgokat, legyen szó a szépségápolásról, receptekről, szokásokról. A kínai horoszkóp szerint 2024 a Fa Sárkány éve, és ez az év olyan változásokat hoz, melyek az egyének életére, sőt az egész emberiség sorsára pozitív hatással lesznek. Érdekes, hogy egyben ígér stabilitást, hűséget, őszinteséget, de az új utak kipróbálásának idejét is hangsúlyozza. Nem árt tehát nyitott szemmel járni, és ahol lehet, egy kis újdonságot, változást, pozitív és friss lendületet vinned az életedbe – de közben ne feledkezz el a jól bevált dolgokról sem! Ebben a lapszámban idén tavasszal is kísérletezésre csábítunk: teszteltük a szezon legérdekesebb beauty újdonságait, receptjeit, wellnesstrendjeit. Olyan fontos témákat is érintünk még, mint az evészavar, az illness influenszerek, és bemutatjuk hazánk új színész arcait, akik idén feltűnnek a képernyőkön. Címlapsztárunk, a vele készült interjúban kifejtette: bármikor lehet változtatni, váltani, akár 40 felett is, legyen szó karrierről vagy az élet bármely területéről.

Általában azért félünk változtatni, mert tartunk attól, amit elveszíthetünk az eddig megszokottból. A változástól való félelem viszont az egyik legnagyobb korlátunk lehet a fejlődésben. Erre a tavaszra kísérletező szellemet és bátorságot kívánok mindenkinek a saját út elkezdéséhez!

A lap tartalmából:

a vele készült címlapinterjúban őszintén mesélt az anyaságról, családról, a boldogságról alkotott képéről, a váltásról és változtatásról, és a kritikáról.

negyven felett érzi magát a legjobban a bőrében. Büszke rá, hogy vállalkozásával egy olyan közösséget építettek fel, amiről álmodni sem mert volna korábban. “Jó példa arra, hogy egy álmot igenis, akár negyvenesként is meg lehet valósítani. Teljesen más töltést ad az, hogy viszonylag későn, negyvenhárom évesen lettem másodjára anya, és Félix a legjobb dolog, ami történhetett velünk. Most, negyven felett van egy óvodás-, és egy tinédzserkorú fiam, ami csodálatos” - mondta el . Ma már nem gondolja úgy, hogy a boldogságnak gigantikus, elsöprő őrületnek kell lennie, helyette mélyen megéli a mindennapok szépségeit.

Mint minden hírességnek, nak is napi szinten szembe kell néznie a digitális bántalmazással. “Ez olyan nehéz, kegyetlen helyzet, mert sokan azt gondolják, csak azért, mert valaki ismert, neki az a dolga, hogy állja az ütést. Pedig nem az. Minket ugyanúgy meg lehet bántani, és tudnak nekünk írni olyat egy kommentben, amitől elsírjuk magunkat, akármilyen erősnek vagy menőnek is tűnik valaki” - mondta el a JOY Magazinnak .

A műsorvezető egyébként szépségszakértőként a JOY Prix de Beauté szépségnagydíj szakmai zsűrije és műsorvezetője is volt, a 2023-as év legjobbnak ítélt szépségtermékeit is bemutatjuk a lapban.

Divatanyagunk középpontjában a szépség diverzitása áll

Olyan fontos témákat is érintünk még, mint az evészavar, az illness influenszerek...

és bemutatjuk hazánk új színész arcait, akik idén feltűnnek a képernyőkön, izgalmas filmekben és sorozatokban.

Szerezd be a JOY legfrissebb számát, és írd meg, melyik a kedvenc cikked! Jó kikapcsolódást kívánunk, kedves olvasóink!

Szerezd be a JOY tavaszi, TESZTER lapszámát! A magazin már kapható az újságosoknál, ha pedig digitális formában vásárolnád meg, vagy előfizetnél, a magaziner.hu oldalán megteheted! Egy éves előfizetésünk például most akciósan elérhető!