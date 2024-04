Lilu baleset szenvedett: sajnos műteni is kell!

Kovalcsik Ildikót, vagyis t az egész ország szereti, hiszen már a Viva tévés idők óta kötődik a nevéhez sok olyan produkció, amit soha nem fogunk - és nem is akarunk - elfelejteni.

Épp ezért ijedtek meg a rajongók, amikor az imént kirakott egy képet az Instagramjára, amiből kiderül, hogy bizony csúnya balesetet szenvedett egy családi túrázás alatt.

(Lapozz a második képre!)

Az ember mindig tanul...pl, azt, hogy túrázni a családoddal, a világ egyik legjobb dolga. Akkor, ha van, annyi eszed, hogy nem a csini tornacipődben mész, hanem egy olyanban, amit erre találtak ki. Hát, ezt most én is megtanultam...mondjuk egy gyors műtét, és 7 csavar fog egy erre emlékeztezni...azt mondják, mindenben meg kell találni a jót...hát, én most még keresem, de lesz időm megtalálni. Netflix felkészül...

- írta Lilu a posztjában.