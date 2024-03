„Nekem attól nem lesz jobb, ha ártok másoknak” – Lilu a női lojalitás fontosságára hívja fel a figyelmet

„Nekem a támogató énem az erősebb, nem irigykedek másokra” – mondja a JOY Magazin legújabb címlapsztárja, Kovalcsik Ildikó, azaz . „Nekem attól nem lesz jobb, ha ártok másoknak.” A Cápák között műsorvezetője és a land alapítója közel 90 Make up/down részt felvett már a csatornájára, ennek ellenére nehezen tudna megnevezni akár egyet is a vendégei közül, akit ne bántottak volna a súlya, a kora, a vélt vagy nem vélt plasztikai beavatkozásai miatt.

„Ez egyébként brutális. Nekem sokkal nagyobb hitem volt egyébként a női lojalitásban, mint ami a valóságban van, idealistább képem volt erről” - emeli ki Lilu.

„A televízió, a távirányító a legnagyobb szabadság, de a Youtube talán még ennél is rosszabb ilyen téren. A land felületein a tesóm, Lustalány (Kovalcsik Krisztina – a szerk.) kezeli a kommenteket, és mi nem adunk teret ezeknek a megnyilvánulásoknak. Nem törlünk, tiltunk. Aki eljön hozzám, az az én otthonom vendége, és mi nem tesszük ki őket a trolloknak, nem engedjük, hogy megbántsák őket. Aki úgy érzi, megkérdezés nélkül el kell mondania valakiről valami rosszat, az mérgezze a saját baráti körét, ne a mi közösségünket. A vendégeinket mindig meg fogjuk védeni” – hangsúlyozza.

forrás: Ajkai Dávid Kovalcsik Ildikó, azaz Lilu a JOY Magazin tavaszi lapszámának címlap-interjújában számos fontos kérdésről beszélt: például arról, hogy elítéli azt, ha valaki rosszindulatú, bántó megjegyzéseket tesz másokra.

Mint minden hírességnek, nak is napi szinten szembe kell néznie a digitális bántalmazással. „Ez olyan nehéz, kegyetlen helyzet, mert sokan azt gondolják, csak azért, mert valaki ismert, neki az a dolga, hogy állja az ütést. Pedig nem az. Minket ugyanúgy meg lehet bántani, és tudnak nekünk írni olyat egy kommentben, amitől elsírjuk magunkat, akármilyen erősnek vagy menőnek is tűnik valaki” - vallotta be a JOY Magazinnak.

szerint kizárni sajnos nem lehet teljesen a negatív hangokat, vannak napok, időszakok, amikor ő is sérülékenyebb az átlagnál, ilyenkor könnyebb megbántani. „Szerintem ez nem azon múlik, fel tudod-e magad vértezni, hanem azon, hogy éppen milyen a lelkiállapotod – ez pedig számtalan dolgon múlhat. Amikor az embernek rossz kedve van, még egy nézés is pokolian tud fájni, a jó napjaidon meg tényleg jöhet egy ork meg troll hadsereg, és három másodperc alatt lekaszabolod. Nyilván intelligencia, empátia kérdése, hogy belegondolsz-e abba, mi lenne, ha te lennél a másik helyében. Szóval én azért egy kicsit többet várnék a nőktől is azzal kapcsolatban, hogy viszonyulnak más nőkhöz. Engem mellbe tud vágni, mennyire hiányzik a lojalitás, az érzékenység, a kapocs közöttünk néha. Sokat elmond rólunk az is, ha ismeretlenül rosszat feltételezünk valakiről” – hangsúlyozza.

