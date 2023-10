Lékai-Kiss Ramóna élete egyik legszebb ruhájában lépett színpadra, csak úgy ragyogott

Elindult végre a TV2 nagy sikerű műsorának, a Dancing with the Starsnak a 4. évada is, amit a rajongók már tűkön ülve vártak. Ezúttal némi változást tapasztaltunk az előző évadokhoz képest: a zenekar eltűnt, a zsűri pedig háromtagúra csökkent. Mindez persze nem akadályozta a versenyzőket abban, hogy a maximumot nyújtsák és a legkülönfélébb tánclépésekkel kápráztassanak el minket. Az első élő show végén Simon Kornél és Szőke Zsuzsanna távozott a versenyből.

De nemcsak a táncok hengerelték le a nézőket, hanem a különféle szettek is. Lékai- egyszerűen káprázatosan fest, bármiben is jelenik meg, hiszen csodás alakja van. Mindezt csak tetőzi, amikor olyan estélyi ruhában lép színpadra, ami körbeöleli és kiemeli az alakját, miközben a szőke tincseihez is tökéletesen illik. Épp ez történt szombaton, amikor egy ragyogó kövekkel kirakott kék darabban jelent meg, amit Demeter Richárd tervezett. Ramóna kék sminket is kapott a halványkék szetthez, a frizurája pedig megidézte a régi Hollywoodot.

Lékai- egyébként a JOY magazin őszi lapszámának címlapsztárja is, aki karrierje csúcsán jár és már tudja, hogyan lehet megtalálni a munka és magánélet egyensúlyát – meg kell tanulni nemet mondani. A JOY legfrissebb lapszáma már kapható az újságosoknál, de a JOY Hungary applikációban is megvásárolhatod a több száz JOY-napok kuponnal együtt! Ha pedig szeretnél előfizetni a magazinra, vagy digitális formában vásárolnád meg, a Magaziner oldalán megteheted!

