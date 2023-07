Igaz a legenda? Tényleg lehetetlen párt találni, ha évekig szingli vagy?

„Weight looks different on everyone”, azaz, mindenkin másképp mutat a súly – ez a hashtag most az egyik legnépszerűbb a videómegosztó közöségi oldalon testpozitivitás témában. A videók üzenete: hagyd a csudába a mérleget, ne törődj a kilóiddal, mert úgy vagy gyönyörű, ahogy vagy! Akad azonban néhány gond ezzel a trenddel.