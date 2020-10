Bőrgyógyászok elmondták, mi az 5 legrosszabb szépségtipp, amit sosem kellene kipróbálnod

Bizonyára te is szeretsz kipróbálni szépség újdonságokat, amik általában működnek is, majd alkalmazod többször is a frissen megtanult technikákat. Ez szuper, azonban jobb, ha mindig utánanézel, melyik tanácsokat nem igazán érdemes megfogadni.

Egy internetes fórumon rengeteg bőrgyógyász osztotta meg a szerintük legrosszabb szépségtippeket, és volt 5 olyan, amik egyikük szerint sem érnek semmit, sőt, még ronthatnak is a bőr állapotán. Figyelj!

Magadnak végzett arcmasszázs

A bőr elasztikus szerkezetű, emiatt képes nagyon könnyen gyűrődni, a gyűrődés miatt pedig ráncok alakulhatnak ki, ezek pedig akár tartósak is lehetnek. A szakszerűtlen otthoni masszázs helyett inkább okosmasszírozó eszközökkel, vagy szakemberrel végeztesd el, hiszen ők tudják, hogyan is kell ezt csinálni.

Fogkrém a pattanásra

Évtizedek óta alkalmazzák sokan ezt a trükköt, pedig nem kellene. A fogkrém nem csak a pattanást, hanem azon a részen a komplett bőrt alaposan kiszárítja, és a szerkezetét felsérti. Akár az egész arcod érzékeny lehet miatta, inkább felejtsd el, és használj teafa olajat.

Napozás akné ellen

A pattanásokra gyakran javasolnak napozást egyes fórumokon, azonban fontos tudnod, hogy a pattanások ellen nem segít, a bőrödet azonban kiteszed a káros sugaraknak, és alaposan elindulhat a ráncosodás. Sőt, a nap sugarai az olajos bőrt még olajosabbá teszik, és az akné miatt akár foltosra is éghetsz. Felejsd el!

Sok víz az olajos bőrre

Ha olajos a bőröd, valószínűleg kaptál már olyan tanácsot, hogy gyakran mosd meg sima vízzel. Sajnos ezzel épp az ellenkezőjét éred el a profik szerint, hiszen felborítja a bőröd pH-ját, és csak még több olaj termelődik. Elég, ha napi kétszer mosod meg, és használj inkább a bőrtípusodnak megfelelő termékeket.

Kókuszolaj hidratáló helyett

Bár a kókuszolaj tényleg jó hatással van a bőrre, de nem szabad hidratáló helyett használni. Egyszer-egyszer pakolásként szuper, de hidratálni muszáj a bőrödet. A minden nap használt kókuszolaj képes eltömíteni a pórusaidat.

