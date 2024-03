8 legrémisztőbb hely a világon, ahol paranormális jelenségeket is észleltek

Talán nincs is ijesztőbb dolog a világon egy szellemjárta játékbabánál, nem véletlen, hogy rengeteg horror film főszereplői. A mexikói Isla de las Muñecas, azaz A babák szigetén pedig életre kelnek ezek a rémtörténetek. A szanatóriumok és elmegyógyintézetek is kedvelt helyszínei a thriller produkcióknak, ami szintén nem véletlen, hiszen a valóságban is tudunk olyan helyekről, ahol szellemeket rögzítettek, rosszabb esetben pedig meg is támadták a látogatókat. A világ 8 legrémisztőbb helyén pedig máig kísértenek az ott elhunytak, amiről nem egy, hanem több ezer látogató számolt be. Hogy valójában léteznek-e szellemek? Ezt biztosra nem tudhatjuk, de ezekre helyekre tuti, hogy nem szívesen tennénk be a lábunkat, pláne nem egy egész éjszakára!

Kattints tovább, és megmutatjuk a világ 8 legrémisztőbb helyét, ahová jobb, ha be sem teszed a lábad!

Az InStyle magazin írása.