Eddie Redmayne feldobta a Harry Potter-rajongók napját ezzel a szuper hírrel

Úgy tűnik, most csupa jó hír vár a Harry Potter rajongóira. Múlt héten például végre bemutatták az első videót arról a nyílt világú játékról, amiben egy varázsló bőrébe bújhatsz, és izgalmas kalandokba keveredhetsz Roxfortban. Most pedig , a Legendás állatok és megfigyelésük főszereplője árult el egy szuper hírt!

Végre teljesült a Harry Potter-rajongók álma: bemutatták a Hogwarts Legacy előzetesét Életmód Nem érdekel Elolvasom

A színész ugyanis megerősítette a CinemaBlendnek, hogy a stáb és a színészek már visszatértek a forgatási helyszínekre, és ismét belevetették magukat a munkába, hogy ne kelljen már túl sokat várniuk a rajongóknak a következő filmre. A jelen lévőket folyamatosan tesztelik a koronavírusra, így megelőzhetik a fertőzést, ráadásul végig maszkban kell lenniük, amit csak a jeleneteik alatt vehetnek le.

tartott attól, hogy ez utóbbi majd ront az alakításukon, és nem tudnak kellően kibontakozni a szerepben, de szerencsére erről szó sincs, hiszen mindenki a maximumot nyújtja a körülményektől függetlenül.

A Legendás állatok és megfigyelésük már 2019-ben is kénytelen volt egy időre felfüggeszteni a forgatásokat, majd a koronavírus még inkább nehezítette a munkálatokat. Az egyik színész szerint azért is vannak csúszások, mert a harmadik mozifilm sokkal nagyobb lesz, mint az első kettő együtt, ezért a készítők nem akarják sürgetni őket, és szeretnék a lehető legjobbra elkészíteni a filmet. Hogy mikor érkezhet a mozikba, még nem tudni pontosan: először úgy volt, hogy 2020 novemberében, de ezt elég hamar eltolták, majd amikor úgy volt, hogy tavasszal forgatni kezdenek, 2021 novemberét jelölték ki. Most nem tudni, hogy ez a dátum mennyit változik, de reméljük, hogy jövőre már láthatjuk a legújabb részt!

A Legendás állatok és megfigyelésük jelenleg az egyik legbalszerencsésebb film Hollywoodban Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A galériában megmutatjuk azt is, hogy néznek ki a Harry Potter színészei 19 évvel később:

Galéria / 7 kép Felnőttek a Harry Potter sztárok Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria