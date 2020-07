Amikor egy filmnek már a kezdetektől fogva úgy vágnak neki, hogy több részben bontják ki a történetet, mindig van némi kockázat a projektben. Hiszen sosem tudni, milyen problémákkal találják szembe magukat a készítők, mekkora sikert arat a nézőknél, és bár a színészekkel előre megkötik a szerződést, így sem biztos semmi. J.K. Rowling nevét ma már mindenki ismeri, a Harry Potter világának pedig milliárdos rajongótábora van, ezért amikor kiderült, hogy folytatódik a történet előzményfilmek formájában, az egész világ előre elkönyvelte a sikert.

Ebből kifolyólag valószínűleg senki sem hitte volna, hogy 2020-ra ez lesz az egyik legproblémásabb film, aminek ráadásul még javában hátra lenne a folytatása. Eddig két rész jelent meg, a harmadikon pedig már folynak a munkálatok, de az utóbbi hónapokban több szempontból is támadni kezdték a Legendás állatok és megfigyelésüket. J.K. Rowling egyik posztjával ugyanis hatalmas port kavart, a transzneműekkel kapcsolatos véleménye pedig nem csak a rajongókat, de a Harry Potter színészeit is felháborította:

Már ez is nehezíti a film elkészülését, hiszen sokan az írónő megjegyzése miatt kijelentették, hogy nem kíváncsiak a folytatásra. Arról nem is beszélve, hogy a Legendás állatok és megfigyelésüknek jelenleg két olyan színésze is van, aki körül most botrányok zajlanak. Az egyik Johnny Depp, aki válása miatt már évek óta kereszttűzben áll (ő hosszú idő után épp a napokban jelent meg először a nyilvánosság előtt), valamint Ezra Miller, aki egy rajongóval keveredett verekedésben még áprilisban, a videó pedig bejárta a világhálót.

A Legendás állatok és megfigyelésük eredeti tervek szerint öt filmből fog állni, de már a második rész után látszott, hogy kevesebb embert vonzott mozikba, alacsonyabb volt a bevétel, és gyengébb kritikákat is kapott. A koronavírus megjelenése csak tetőzte a dolgokat, hiszen a márciusi forgatási dátumot tolni kellett, így valószínűleg a 2021-es bemutató időpontja is csúszni fog. Ennek ellenére az egész projektet lefújni még nagyobb költség lenne a stúdiónak, így valószínűleg a problémáktól függetlenül be fogják fejezni a harmadik részt is, ám a végeredményre még várnunk kell egy darabig.

Jelenet a Legendás állatok és megfigyelésük c. filmből

