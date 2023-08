A pasim azzal a gyűrűvel akarta megkérni a kezem, amit előttem az exének adott: te mit mondtál volna erre?

Egy kapcsolat soha nem egyszerű, hiszen mindkét félnek dolgoznia kell rajta, ha pedig a két fél elegendő időt töltött már együtt, ráadásul mindketten elkötelezték magukat, akkor jöhet az a pillanat, amire titkon minden nő álmodozik kislány kora óta...



Ez a pillanat pedig egyértelműen az, amikor életed szerelme letérdel és megkéri a kezedet, ezzel bizonyítva, hogy veled akarja leélni egész hátralévő életét. Ez viszont nem minden esetben végződik happy enddel, előfordulhat például, hogy az egyik fél még nem áll készen a házasságra, vagy csak simán nem tetszik neki a gyűrű, amit a párja választott neki (mind emlékszünk, amikor Carrie kidobta a taccsot, miután meglátta, milyen gyűrűvel akarja megkérni a kezét Aidan), viszont van egy eset, ami talán a legkevesebbszer fordul elő, ha viszont megtörténik, az általában szakításhoz, de minimum egy nagy veszekedéshez vezet...



Ez az a szituáció, amikor a pasi azzal a gyűrűvel akarja megkérni a kezedet, amivel már régebben megkérte egy másik nő kezét... Te hogyan reagálnál egy ilyen helyzetre? Pont egy ilyen sztorit mesélt el Redditen egy Kate nevű nő, most az ő sztoriját olvashatod:



„Mike és én 4 évvel ezelőtt jöttünk találkoztunk először egy esküvőn, és szinte rögtön utána össze is jöttünk. Rögtön tudtam, hogy nagyon különleges kapocs van közöttünk, és hogy ez nem csupán egy futó viszony lesz. Végül igazam is lett, hiszen 1 évre rá már össze is költöztünk, és minden a legjobban alakult, sőt, még annál is jobban. Nemrég elkezdtünk beszélgetni a házasságról, Mike pedig elmondta, hogy egy ideje már tervezgeti a lánykérést. Hihetetlenül meglepődtem, de akkor még jobban lesokkolódtam, amikor a beszélgetés közepén megkeresett egy gyűrűt, és megmutatta nekem, hogy tetszik-e, mert ezzel szeretné majd megkérni a kezemet” – kezdte a történetet Kate, majd így folytatta:



„Hirtelen azt se tudtam, mit mondjak, annyira örültem, azonnal a nyakába ugrottam, és közöltem vele, hogy a gyűrű gyönyörű, és milyen jól ismer, hogy ezt választotta nekem. Erre nem válaszolt, csak mosolygott, majd hirtelen elkezdtem gondolkozni... Vajon biztos, hogy ezt a gyűrűt nekem vette? Mégis mióta készül akkor a lánykérésre, és miért mutatja meg előre? Rákérdeztem, hogy honnan van ez a gyűrű, mióta van meg? Mike teljesen elvörösödött, és elmondta, hogy ezt a gyűrűt még az exbarátnőjének vette néhány évvel ezelőtt. Teljesen kiakadtam, és közöltem vele, hogy ezzel semmiképpen ne kérje meg a kezemet, mert nemet fogok mondani, nem egy olyan gyűrűvel akarom elkezdeni ugyanis a közös életünket, amit egy másik nőnek szánt... Mike nem értette a kifakadásom okát, de végül eltette a gyűrűt, azóta pedig szóba se jött az eljegyzés... Ti mit tettetek volna a helyemben?”

Kate posztjára természetesen sok komment jött, de általában mindenki egyetértett azzal kapcsolatban, hogy Mike-nak tiszteletben kell tartania Kate kérését:



„Az eljegyzési gyűrű kiválasztása az egyik legintimebb dolog a világon... Ha rossz szájízzel kezdődik a jegyesség, annak később sincs jó vége, így én újra beszélnék Mike-kal, hogy megértse, mi is a probléma!”



„Szerintem ne agyald túl ezt a dolgot! Meg kell mondani Mike-nak, hogy semmiből nem tart bemenni egy ékszerboltba, hogy kicserélje ezt a gyűrűt egy másikra, és hogy át is alakítsák teljesen a te ízlésedre, hogy tényleg a sajátodnak érezd!”



„Furcsa belegondolni abba, hogy hogy juthatott egyáltalán eszébe azzal a gyűrűvel megkérni a kezedet... Én elgondolkoznék a helyedben!”

