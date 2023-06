Nemrég még visszatérésétől zengett az internet, de a Glastonbury zenei fesztiválon nagyon nem úgy alakult a koncertje, ahogy azt az énekesnő tervezte.

korábban több interjúban is elmondta, hogy a visszatérés azért is különösen nehéz számára, mert végtelenül maximalista, emellett pedig szorong is a színpadra lépés előtt. Sajnos a fesztiválon most minden félelme valóra vált és konkrétan botrányos fellépést produkált.

Kezdődött mindez azzal, hogy Lana fél órát késett, ami már önmagában sem elegáns, hiszen rajongói ezidő alatt a színpad előtt várták. De a menetrend azért is nagyon fontos a fesztiválon, mert a helyszín nagyon közel van a lakott területhez, ezért a hatóságok által előírt időre be kell fejezni a koncerteket. Az énekesnőnek így összesen 15 perce maradt a koncertre, ami valljuk be, elég kevés.

Lana del Rey egyébként bocsánatot kért a rajongóitól a késés miatt, elmondta mennyire sajnálja, de kapkodnia kellett a szettjével és a frizuráját is nagyon sokáig tartott elkészíteni.

Itt már látni lehetett, hogy Lana kicsit szétcsúszott:

Tizenöt perccel később, amikor éjfélt ütött az óra, kikapcsolták Lana mikrofonját és leállították a koncertet. Az énekesnő azonban hajthatatlan volt és meg akarta győzni a fesztivál szervezőit, hogy énekelhessen tovább. Amikor látta, hogy nem mennek bele, még a közönségét is megkérte, hogy énekeljék a Video Games című slágerét, a tömeg pedig ezt meg is tette. Sajnos a szervezőket ez nem hatotta meg, úgyhogy a biztonságiak elvezették az énekesnőt.

Ha pedig mindez nem lenne még elég kínos, Lana még a fesztivál szabályzatát is megszegte, ugyanis az alatt a rövid idő alatt is, amit a színpadon töltött, elektromos cigarettát szívott, ami a fesztivál egész területén tilos.

Reméljük minden rendben van -jel, mert ez a produkció egészen szürreálisan sikerült.

A rajongók látványosan ki voltak akadva

az elmúlt évek egyik legnépszerűbb zenei előadója. Különös stílusa és titokzatos élete felkeltette az emberek érdeklődését. De mivel vívta ki rajongói szeretetét és ellenszenvét? Mi az igazság Lana Del Rey tragikus élettörténete mögött? Katt a galériára és tudd meg!

Galéria / 6 kép 6 fontos pillanat Lana Del Rey életéből Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

rengeteget változott az évek során. Emlékszel még a régi frizuráira?

Galéria / 4 kép Lana Del Rey frizurája ilyen volt és ilyen lett Megnézem a galériát