azonban nem először esik túlzásokba, ha a kétéves kislányáról, Stormiról van szó. A négy mini Prada táska után most egy pónit vett a lányának, de természetesen abból is a legjobbat. A legfrissebb hírek szerint a sminkmogul egyenesen Hollandiából rendelt pónit a sztárok lótenyésztőjétől, Stal Wiltentől.

A 17 éves Frozen nevű póni pontosan 200 ezer dollárba, vagyis átszámítva közel 60 millió forintba került, akinek Los Angelesbe való szállításáért további 17 ezer dollárt (5 millió forintot) fizetett a milliárdos Jenner lány, hogy boldoggá tegye egyetlen lányát. Sajnos a koronavírus miatt kéthetes karanténban kell lennie az állatnak mielőtt találkozna újdonsült gazdáival.

Kylie lépése mint mindig, most is sokakat kiborított a közösségi oldalakon, hiszen rengetegen az albérleteiket vagy a rezsijüket sem tudják kifizetni a pandémia miatt, míg a celeb csak úgy szórja a pénzt. Kylie sosem rejtette véka alá, hogy mindenből a legjobbat szereti vásárolni, ez pedig az állatokra is igaz.

Ugyanakkor sokan nemcsak a felfoghatatlan pénzösszeg, hanem a Kardashian-Jenner családban eltűnt állatok miatt is felszólaltak, mivel nem egyszer volt rá példa, hogy megvásároltak, majd lepasszoltak minden kiskedvencet, akit egy-egy jeles alkalomra vásároltak meg.

