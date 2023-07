A JOY magazin a 25. születésnapját ünnepli idén, így mi is gyakran nosztalgikus hangulatba kerülünk és visszaidézzük mindazt, hogy mi is történt negyed évszázaddal ezelőtt. Rengeteg olyan trend, sorozat, mese és zene jelent meg 25 éve, ami menőnek számított, ma már egy részük viszont arcpirítóan cikinek számít. Persze akkoriban imádtuk őket, és a nosztalgia kedvéért boldogan gondolunk vissza rájuk. A csípőfarmer, a hálós choker, a discman és a plüss melegítőszett mellett még sok más dolog csal mosolyt az arcunkra, amelyekben egy közös azért akad: mind hozzájárult ahhoz, hogy ma azok legyünk, akik vagyunk. A nagy nosztalgiázás közepette össze is raktunk egy retró kvízt, amit csak az tud hibátlanul kitölteni, aki hozzánk hasonlóan élénk emlékekkel rendelkezik ebből az időszakból. Neked vajon mennyi kérdést sikerül helyesen megválaszolni?

Játékra fel!

Mi látható a képen? Floppy

CD

DVD

Retró USB Milyen stílus látható a képen? Punk-rock

Emo

Rockabilly

Hippy Milyen eszköz része látható a képen? Távirányító

Retró számológép

Nintendo Gameboy

PlayStation konzol Felismered a műsort? Mi a címe? Teletubbies

Szörnyecskék

Furby

Cukorkák Hogy hívták ezt a fiúbandát? Justin és a haverok

Backstreet Boys

New Kids on the Block

Take That

NSYNC Mi látható a képen? Bibliai idézetes könyv, aminek az elején mindig szerepelt egy személyes üzenet.

Egy emlékkönyv, amibe a barátok és osztálytársak rajzoltak és írtak üzeneteket.

Egy sima füzet, amibe az iskolában unatkozó diákok rajzoltak. Létezett már ez a készülék 1998-ban? Igen.

Nem. Mi látható a képen? Walkman.

Diskman.

MP3 lejátszó.

Mini rádió. Mire nem volt még képes a mobiltelefon 1998-ban? MMS-t küldeni és fogadni.

SMS-t küldeni és fogadni.

Hangpostát küldeni és fogadni. Mi látható a képen? Ebook.

Érintőképernyős telefon.

Tablet.

PDA. Létezett már PlayStation 1998-ban? Igen.

Nem. Felismered ezt az ikonikus zenét? Los Del Rio - Macarena

Mc Hammer - U Can’t Touch This

Vanilla Ice - Ice Ice Baby

The Police - Every Breath You Take Melyik népszerű sorozat indult 1998-ban? Így jártam anyátokkal

South Park

Szex és New York

Jóbarátok

