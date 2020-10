Sok olyan gazdi van, aki szívesen bemutatná kedvencének szépségét és báját még akkor is, ha az eb semmilyen fajtatiszta társára nem hasonít. A Tükör Módszer Magyarország most azoknak a büszke kutyatulajdonosoknak ad lehetőséget, akik úgy gondolják, hogy a kisebb vagy nagyobb keverék kutyusuk esélyes a Falusi Szép vagy Városi Vagány címre. Keverékekből van a legtöbb a világon, és az össze-vissza szerelmek gyümölcsei pedig nem csak gyönyörűek, de nagyon különlegesek is tudnak lenni.

A szépségverseny online kerül megrendezésre, így mindössze annyi a dolgod, hogy elküldesz egy képet és egy pár mondatos bemutatkozást a megadott email címre, amivel elnyerheted a zsűri szavazatát. A győztes nyereménye pedig nem más, mint egy 40.000 Forint értékű kutyás fotózás az ország bármely pontján. Ne maradj le, gyorsan nevezz is be a kis kedvenceddel, hiszen a pályázat beküldési határideje: 2020. november 27. Kalandra fe!

