Kulcsár Edinát rég láttuk így: dögös szettben mutatta meg alakját

Ez persze Edina számára inkább csak jót jelenthet, hiszen így végre a pozitív dolgaira tudnak összpontosítani az emberek, ami másfél évvel a Csutitól való válását követően csak ritkán adatott meg számára. Az egykori szépségkirálynő ma már háromgyerekes édesanya, aki nem titkolja, hogy rengeteg ideje megy el az otthoni teendőkkel és gyermekei nevelésével, ám ő ezt egy kicsit sem bánja.

Ettől függetlenül szeret időt szánni magára, a munkára és persze a divatra is, amiért mindig is nagyon rajongott. Most, hogy már elég idős a legkisebb gyermeke, Amara, egy pár órára ellátogatott az előző héten megrendezett Budapest Central Europian Fashion Weekre, ahol számos tervező kollekcióját csodálhatták meg az eseményen résztvevők.

Edina több bemutatót is megnézett, amelyre egy mesés, rózsaszín glitteres Sugarbird darabot választott, amit IDE kattintva lehet megnézni. A szettben egyszerre volt szexi és nyáriasan üde az egykori modell megjelenése. Edina egyébként többször is beszámolt arról, hogy keményen edz, hogy ismét tökéletes formába hozza magát. Ám a videót látva, azt kell mondanunk, hogy már most is nagyon csinos.

Ezt olvastad már?

Galéria / 6 kép Híres magyar nők, akiknek köszönhetően a párjuk is híres lett Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha még többet olvasnál magyar sztárokról!

Galéria / 5 kép Híres magyar nők, akik eltitkolták a terhességüket Megnézem a galériát