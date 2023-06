Másfél évvel azután, hogy felvállalták szerelmüket, férj és feleség lettek, illetve megszületett első közös gyermekük is, aki a gyönyörű Amara nevet kapta tőlük. Edina sosem titkolta, hogy első két gyermekével igencsak megszenvedte az első időszakot, mivel egyikük sem volt jó alvó. Sőt, mi több úgy érezte, hogy ez soha nem is fog változni.

Újszülött kislányával viszont teljesen máshogy éli meg ezeket a heteket. Legújabb posztjában elárulta, hogy semmilyen nehézséget nem hozott az életébe az, hogy háromgyerekes édesanya vált belőle. De, ha ez nem lenne elég, kipihentebb, mint valaha.

Ma 4 hete, hogy megszületett a 3. csodám! Emlékszem, hogy az első és a második szülésem után arról tudtam csak beszámolni, hogy folyton éjszakázom, mennyire fáradt vagyok és azt fejtegettem, hogy vajon fogok-e még aludni. Most pedig csak azt tudom mondani, hogy kipihent vagyok és szinte semmilyen nehézséget nem tapasztaltam még amióta 3 gyermekes anyuka lettem, legalábbis eddig nem. (Remélem nem most szóltam el magam). Nagyon szépen köszönöm mindenkinek azt a rengeteg kedves üzenetet amit az elmúlt időszakban kaptam. Most már aktívabb leszek mint eddig. Addig is ha van olyan tartalom, amit szívesen látnátok tőlem, akkor írjátok meg nekem üzenetben, vagy akár itt. - olvasható a posztban.

Az egykori szépségkirálynő hosszú hónapokig kapott hideget és meleget is, ám töretlenül hitt abban, hogy mindenen túl tudnak lépni a férjével, ami így is lett. Posztjában pedig azt is megígérte a rajongóinak, hogy hamarosan aktívabb lesz közösségi oldalain, így ismét több tartalmat láthatunk majd tőle.

Ezt olvastad már?

Galéria / 6 kép Híres magyar nők, akiknek köszönhetően a párjuk is híres lett Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha még többet olvasnál a témában!

Galéria / 6 kép Híres magyar emberek, akik 2023-ra várják gyermeküket Megnézem a galériát