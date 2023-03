Kulcsár Edina a legmeghatóbb fotót is kiposztolta az esküvőjéről

Néhány héttel ezelőtt és szerelme, G.w.M a legnagyobb titokban örök hűséget fogadtak egymásnak. Az esküvőn csupán a szűk család és néhány barát vett részt. A rapper később elmondta, készülnek egy hatalmas lagzira is, de ezt most Edina várandóssága nem tette lehetővé. Azonban ami késik, nem múlik, gyermekük születése után mindenképp szeretnék bepótolni a lakodalmat is.

gyönyörű, csipke ruhában mondta ki az igent, amiben jól látható kerekedő pocakja is, a modell ugyanis nemsokára életet ad harmadik gyermekének. Edina most valószínűleg már csak a szülésre koncentrál, de nosztalgiázott még egy kicsit és egy nagyon megható fotót osztott meg a nagy napról. Edinát 92 éves dédnagymamája kísérte az oltárhoz és most néhány megható gondolatot is megfogalmazott a kapcsolatukról.

Olyan rég mutattam fotót az én drága Mamikámmal, pedig ő aztán tényleg maga a csoda!❤️ Legbelül úgy tekintek rá, mint a második anyukámra, hiszen abban a kivételes gyerekkorban lehetett részem, hogy együtt neveltek édesanyámmal. Sőt, anyukámat is ő nevelte fel.🙌 Ő egy olyan fantasztikus asszony, akinek a lényével gyógyítani lehetne. Hiába lassan 92 éves, még mindig ő a legerősebb személy akit ismerek! Egész életében nekünk élt! A gyerekeinek és az unokáinak. Mára büszke üknagymama! Lassan 3 ükonokája is lesz, ami hihetetlen.🥰❤️🙏 Bármikor, amikor nehezebb életszakaszban voltam, akkor elég volt rá gondolnom és már a tudattól, hogy ő van nekem, azt éreztem, hogy extra erővel vagyok felruházva. A szeretet amit érzek iránta, az egyszerűen megmagyarázhatatlan…❤️❤️❤️ Köszönöm, hogy vagy Mamikám!🙏

A fotót itt találod, ezeket a megható szavakat pedig nem lehet könnyek nélkül olvasni. Még nagyon sok csodálatos évet kívánunk együtt!

Ezt olvastad már?

Galéria / 6 kép Van, aki máris tehetségesebb: híres magyar emberek gyerekei, akik szüleik nyomdokaiba léptek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria