Van, amit sosem akarnak újra látni: a nézők szerint ez Margot Robbie legrosszabb filmje

bár 2008-ban kapta meg első kisebb szerepét a City Homicide című sorozatban, ezt pedig további apró lehetőségek követték, és 2013-ban feltűnt az Időről időre című filmben, az igazi átütő sikert az ugyanabban az évben bemutatott A Wall Street farkasa hozta el számára.

Az elmúlt 10 évben számos szerepben volt lehetősége megmutatni sokoldalú tehetségét, így már azt is tudjuk, hogy nemcsak popkultúrális legendák megformálásában erős, hanem bármilyen rábízott szerepben megállja a helyét. nívós karrierútja során azonban akadnak olyan állomások is, amikért a rajongók kevésbé lelkesedtek. Hogy melyek voltak a gyönyörű színésznő legkevésbé szeretett filmjei? Mutatjuk is!

Kattints tovább és mutatjuk top 15-ös szerepeinek a listáját a legnépszerűbbtől kezdve, egészen a legrosszabbnak értékeltig a Rotten Tomatoes-on!

Galéria / 15 kép Margot Robbie top 15: A legnépszerűbbtől, a legrosszabb filmjéig Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Még többet olvasnál -ról? Akkor ezt a galériánkat se hagyd ki!

Galéria / 4 kép 4 trükk, aminek Margot Robbie az őrületesen jó megjelenését köszönheti Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.