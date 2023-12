Van, amit sosem akarnak újra látni: a nézők szerint ez Julia Roberts legrosszabb és legjobb filmje

édesanyja és édesapja is színházi körökben mozgolódtak, így mondhatni minden esély megvolt arra, hogy egy ponton ő is kövesse őket ezen a pályán. A gimnázium elvégzése után a Georgia Állami Egyetemen tanult tovább, de végül nem fejezte be tanulmányait, inkább New Yorkba ment, beiratkozott egy színiiskolába és mindent megtett azért, hogy elindulhasson azon az úton, amit szülei révén már valahol ól ismert.

Alig volt 20 éves, amikor 1987-ben megkapta első kisebb szerepét a Crime Story című sorozatban, 1988-ban már a Gördülő kavicsokban bizonyított, amit szintúgy ebben az évben a Mystic Pizza/Pizzavarázs követett. 1989-ben az Acélmagnóliák című romantikus-drámában mutatta meg tehetségét, az 1990-es Micsoda nő! című filmmel pedig végleg beírta magát az A-listás sztárok sorába. Legutóbbi filmje a Távol a világtól pár napja került fel a Netflix kínálatába, és bár a közönséget erősen megosztja, még korai lenni leírni ezt az alkotást, hiszen annyira friss, hogy a toplistás helye is képlékeny még, nem úgy mint a színésznő többi alkotásának! Az elmúlt 36 évben ugyanis számos filmélményt köszönhetünk neki, és hogy melyiket szerette a legjobban a közönség? Íme!

Kattints tovább és mutatjuk top 16-os szerepeinek a listáját a legnépszerűbbtől kezdve, egészen a legrosszabbnak értékeltig a Rotten Tomatoes-on!

Galéria / 16 kép Julia Roberts top 16: A legnépszerűbbtől, a legrosszabb filmjéig Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

És hogy miért is rajongunk annyira a színésznőért? Íme 7 ok!

Galéria / 7 kép 7 ok, amiért imádjuk Julia Robertset Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.