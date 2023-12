Kiss Virág az édesanyává válása után sem adta fel önmagát - elárulta, hogyan tudunk mi is így élni

Küldetése lett az évek során, hogy mások életébe is elhozza azt a szeretetet és szemléletmódot, amely a saját céljai elérésében is sokat segített neki. A sport és az egészség mellett azonban azt is elengedhetetlennek tartotta, hogy folyamatosan gyarapítsa meglévő tudását, valamint olyan napi rutint és életstílust alakítson ki, amely más nők számára is megváltást és jobb minőségű életet biztosíthat a hétköznapokon.

A Kiss Virággal készült interjúnkban közelebbről is bepillantást nyerhetünk a szépséges sportoló tökéletes alakjának és kiegyensúlyozott, tudatos életének titkába. Sőt, még egy soha nem hallott érdekességet is elárult kislányával kapcsolatban, illetve arról, hogyan szokott néha bűnözni...