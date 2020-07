Kiss Ramóna már egy éve házas: meghitt képpel emlékezett meg a nagy napról!

2019. június 13-án fogadott örök hűséget egymásnak és Lékai Máté, akik azóta is hatalmas szerelemben élik a mindennapjaikat kisfiúkkal, a kis Noéval. Bár anno láthattunk néhány fotót az ifjú párról, – Rami hófehér ruháját is nehéz lenne feledni, olyan meseszép volt – és a nagy napról, azonban most egy sokkal bensőségesebb hangulatú fotóval szerette volna megünnepelni az évfordulót a színésznő. A kép még az anyakönyvvezetőnél készült, ahol Ramóna egy nagyon menő fehér nadrágkosztümben fogadott örök hűséget férjének. A kép alatt írt szövegből pedig még egy kis bizalmas infó kiderült, méghozzá az, hogy 45 perces késéssel érkeztek meg…

Egy éve ezen a napon, 45 perc késéssel 🤭 megérkeztünk egy kis házasságkötő terembe. Szóval akkor ott, teljesen az Övé lettem.❤️ SZERETLEK @lekaimate !

#ezanapcsakerrolszol

A fiatalok csak úgy ragyognak a boldogságtól a képen – és azóta is minden egyes fotójukon! Még sok-sok boldog évet kívánunk!

