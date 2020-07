Cukiságriadó! Fogadjunk, hogy mostantól ŐK lesznek Sarolta és György herceg játszótársai

Katalin hercegné öccse, James Middleton egy hete jelentette be, hogy lett egy Nala nevű kiskutyája, most pedig itt az újabb örömhír: Luna nevű nagyobb kutyusának hála, most tele van pici kutyakölykökkel a lakás. Szám szerint hattal, James ugyanis megosztott egy cuki fotót, amihez azt írta, hogy Nalának most már 6 pici játszótársa is lesz otthon.

Katalin öccse a posztban elárulta, pár napja Luna kiskutyáknak adott életet, elrohantak vele az állatkórházba, ahol egy sürgősségi császárra volt szükség, így további kutyusok jöttek világra. Egy sajnos elpusztult, de maradt 6 boldog és egészséges csemete.

James azt is elárulta, a kutyusokra már várnak, mindenkinek megvan már a leendő otthona, az értük kapott pénzt pedig jótékony célra fordítja.

De egy biztos: amíg nála vannak, Katalin és Vilmos gyermekei odáig lesznek a boldogságtól, hogy icipici kutyusokkal játszhatnak!

