Kiruccantam pár napra Angliába, és az egész életszemléletem megváltozott

Néhány hónappal ezelőtt lehetőséget kaptam a Lush jóvoltából, hogy kiutazhatok Angliába 3 napra, közben pedig részt vehetek néhány csodás programon a JOY magazin képviseletében. Augusztus 7-e pedig extra hamar el is jött, én pedig izgatottan vágtam bele a kalandba.

1. nap

Az útitársaim Szakál Réka, a Lush PR és digitális marketing vezetője, és Mészáros Csabi, profi sminkes, fodrász és tartalomgyártó voltak, akikkel már az első percben megtaláltuk a közös hangot. Budapestről először Londonba, onnan pedig kocsival Poole városába mentünk, így az út összesen kb. 5 óra volt. Megérkezéskor gyorsan elfoglaltuk a szállást, és rögtön elindultunk a legelső Lush üzletbe, ami 1995-ben nyílt meg, és azóta is töretlen a sikere. A kicsi boltocska stílusát egyébként teljesen megtartották, és szándékosan nem nyúltak drasztikusan hozzá, hogy az első bolt 2023-ban is hordozza a Lush eredeti szellemiségét és lényegét. Az üzletben egyébként megismerkedtünk a dolgozókkal, akik körbevezettek minket, és minden kérdésünkre válaszoltak a termékekkel kapcsolatban. Miután eljöttünk innen, természetesen muszáj volt kicsit sétálnunk Poole-ban, ettől pedig még a hideg és szeles angliai időjárás sem tántorított el minket. Az óceán közelsége és az emberek nyugodt kisugárzása pedig már itt is nagy hatással volt rám, a legelső dolog, ami feltűnt az egyértelműen az volt, hogy senki nem kapkod, senki sem siet, a feszültségnek pedig a nyomát sem találtam Poole városában. Amikor például hűtőmágnest vettünk egy helyi kisboltban (mondjátok, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogy minden országban kötelező hűtőmágnest venni!) a pénztárnál a sor nagyon lassan haladt, rajtam kívül viszont ez senkit nem feszélyezett, én pedig miután körbenéztem, hogy mennyire nyugodtan állnak mögöttem a helyiek, elszégyelltem magam... Mégis hova sietek ennyire? A napot aztán egy pizzériában zártuk, ahol megismerkedtünk a Lush csapattal, vagyis a szlovák, a cseh és a lengyel tartalomgyártókkal és PR vezetőkkel, akikkel finomakat ettünk, közben pedig jókat nevettünk és beszélgettünk.

2. nap

A másnapunk már nagyon korán indult, egy gyors reggeli után ugyanis már meg is érkezett értünk a Lush elektromos busza, ami egyébként a Lush dolgozóit szokta szállítani, most viszont minket vitt a gyárba. A látogatás reggeltől délutánig tartott, közben pedig végigvezettek minket a gyár összes épületében, hogy lássuk az összes folyamatot az illóolajok hűtőből való kivételétől a csomagolásig. A legmeghatározóbb élmény a látogatás során egyértelműen az volt, amikor mi is beállhattunk „dolgozni”, és kipróbálhattuk, milyen fürdőbombát és habfürdőt készíteni, annyit pedig elárulhatok, hogy bár lehet, hogy annak tűnik, de egyáltalán nem könnyű! A lépéseket ugyanis olyan körültekintően és precízen kell végigcsinálni, hogy még a legkisebb bakit sem engedheti meg magának az ember...



Az utolsó állomásunk a The Green Hub volt, ami a Lush újrahasznosító üzeme, és ahol már tényleg egyértelművé vált számomra, hogy a Lush nem csupán beszél a környezettudatosságról és a körforgásos gazdaság fontosságáról, hanem tényleg tesz is ezekért a dolgokért, az elkötelezett „zöld-látásmód” pedig a gyárkomplexum minden négyzetcentiméteréről ordít, beleértve a dolgozók gondolkodásmódját is. Visszaérve a szállásunkra az járt a fejemben, hogy vajon mi lehet az oka, amiért az emberek Poole-ban ennyire pozitívak, nyugodtak és tudatosak? Egy biztos; az óceán közelsége tuti, hogy segít a kiegyensúlyozott gondolkodásban...

3. nap

Az utolsó napunkon siettünk, hogy elérjük a vonatot, ami Londonba vitt minket, itt pedig azonnal megtapasztaltuk, hogy milyen a tömegközlekedés és a metrózás egy ilyen nagyvárosban. Régebben jártam már Londonban, de valahogy nem tűnt fel ez a hatalmas tömeg; mindenesetre valami megfoghatatlan és furcsa módon szinte azonnal otthon éreztem magam a pezsgő és túlzsúfolt utcákon (le sem tagadhatnám, hogy törzsgyökeres budapesti vagyok). A kalandos, bőrönddel való metrózás után azonnal az Oxford Streetre siettünk (természetesen a Lush boltba), hogy megpillantsuk az aznap debütált Barbie kollekciót, na meg persze a többemeletes Lush üzletet, amiben még spa részleg és kávézó is van!

Amikor pedig azt hittük, hogy a Barbie-lázat már nem lehet tovább fokozni, akkor átkísértek minket a Lush x Barbie pop-up store-ba, ami tulajdonképpen egy berendezett Barbie-ház a Lush termékeivel ellátva. Miután kellő mennyiségű (vagyis végtelen) képet készítettünk, rájöttünk, hogy el kell indulunk a reptérre, hogy elérjük a Budapestre tartó gépünket, így elbúcsúztunk mindenkitől, és megköszöntük ezt a felejthetetlen élmény.

Mióta hazajöttem, eltelt pár nap, de folyamatosan azon gondolkozom, hogy ezek után hogyan fejlődjek, hogyan legyek türelmesebb, és mivel tudnék hozzájárulni a fenntarthatósághoz. A Lush ugyanis nem csak a szlogenjeiben ragaszkodik azokhoz a szavakhoz, hogy vegán, állatkísérletmentes vagy környezettudatos, hanem tényleg hisz és tesz is azért, hogy a bolygónk sokkal élhetőbb és persze zöldebb legyen. Arról nem is beszélve, hogy a látásmódon kívül két baráttal is gyarapodtam Réka és Csabi személyében!

