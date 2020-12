Király Viktor megható sorokkal üzent feleségének

és felesége, Anita története igazán meseszerű! 2017 őszén ismerkedtek meg, majd 2019 tavaszán az énekes fel is tette Rómában, a Trevi-kútnál a nagy kérdést kedvesének, aki persze örömmel mondott igent a közös jövőre. Nem is késlekedtek soká, még 2019 telén oltár elé álltak, hogy szűk családi-baráti kör előtt fogadjanak egymásnak örök hűséget – mindennek pedig már egy éve! Viktor elképesztően szép szavakkal tudatta Instagram követőivel – és persze feleségével –, hogy milyen nagy a boldogsága most, az első házassági évfordulójukon!

Ma egy éve Babám! Tudom hogy sok nehézség volt 2020-ban de itt vagyunk, bölcsebbek lettünk! Szülők lettünk! És én a világ legboldogabb apa/férje lettem! Imádom ezt a képet, mert veled teljes az életem! Legyél örökre a partnerem! Szeretlek!@anita_virag #happyanniversary#weddingday @duplaexpo_wedding_photography

A fenti sorokat olvasva bizony tény, hogy Viktorék számára sem volt könnyű 2020, ugyanakkor fiuk születése egyértelműen szebbé teszi számukra az idei évet! Ahogy Viktor rajongóinak sem lehet okuk panaszra, hiszen ha egyelőre még nem is koncerten, de a TV2 Nicsak, ki vagyok? – a rejtélyek színpada sztárcsapatának tagjaként hétről hétre láthatják kedvencüket.

Idén azonban jó néhány esküvőt el kellett halasztani...

