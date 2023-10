Kim Cattrall akár 20 évet is letagadhatna: szexi fehérneműs képei láttán mindenkinek eláll a lélegzete!

Amikor néhány évvel ezelőtt kiderült, hogy az ikonikus Szex és New York sorozatból vadiúj reboot készül És egyszer csak címmel, mindenki majd kiugrott a bőréből. Aztán jött a fekete leves, extra hamar fény derült rá ugyanis, hogy , vagyis mindenki kedvenc karaktere, az imádott Samantha Jones nem hajlandó visszatérni a sorozatba.



Azóta már lement két évad, és valljuk be, a show egyáltalán nem ugyanaz Kim nélkül, a legutóbbi évadzárót viszont sokan megkönnyeztük, hiszen Samantha Jones karaktere – még ha csak pár percre is – visszatért a Szex és New York világába. A mindössze egy gyors telefonbeszélgetésből álló jelenet alatt Kim senkivel nem találkozott, mégis furcsa módon azonnal megvolt az összhang és a kémia közte és Sarah Jessica Parker között, annak ellenére, hogy a jelenet alatt nem is egy helyen voltak.



persze nem tér vissza a sorozatba teljesen (még), és legújabb kampányával pedig maximálisan bebizonyította, hogy sikeres és szexi a Szex és New York után is:

A kampányra egyébként kérte fel, hogy Kim a SKIMS legújabb fehérnemű kollekcióját reklámozza, az pedig egyértelmű, hogy a 67 éves színésznő gyönyörű és csodás formában van, ráadásul letagadhatna jó pár évet a korából!



