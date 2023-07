Amire az egész világ lélegzetvisszafojtva várt: Carrie és Aidan hivatalosan is újra egymásra találtak, ráadásul nem is akárhogyan

Figyelem, mielőtt elkezded olvasni a cikket, muszáj figyelmeztetnünk, hogy tele van spoilerrel!



Kicsivel több, mint 20 évvel ezelőtt két tábor alakult ki a Szex és New York fanok között; az egyik tábor biztos volt benne, hogy Carrie Bradshaw végül Mr. Big mellett fog kikötni, a másik oldal viszont úgy gondolta, hogy sokkal egészségesebb és harmonikusabb párost alkot Carrie Aidannel.



Az ikonikus sorozat végén kiderült, hogy Carrie Mr. Biget választotta, és bár Aidannel kétszer is megpróbálták, végül – egyértelműen Carrie miatt – nem jött össze a dolog.

A Szex és New York film második részében aztán 2010-ben a két egykori szerelmes újra összetalálkozott, sőt, még egy csók is elcsattant közöttük, ám ezt Carrie gyorsan meg is bánta, és azonnal elmondta Mr. Bignek, aki ekkor már a férje volt.

13 évvel később pedig úgy tűnik, hogy valóra válik a „Caidan” rajongók álma, ugyanis az And Just Like That második évadának legújabb részében újra felbukkant Aidan Shaw!

Az előző részben már láthattuk, hogy Carrie e-mailt írt Aidannek (első szakításuk után is ugyanígy próbálta visszaszerezni volt szerelmét), azonban csak most, a 7. epizódban tudtuk meg, hogy mi is lett a végeredménye annak a bizonyos levélnek. Már a rész elején ki is derült, hogy Aidan egyedülálló, és az e-mail után elhívta vacsorázni Carrie-t, méghozzá pont február 14-én, Valentin-napon, így mondhatni az egész epizód alatt arra várhattak a rajongók, hogy mikor történik meg a nagy találkozás.



Természetesen a készítők nem könnyítették meg a dolgunkat, ugyanis miután Carrie késve megékezik az étterembe, feltűnik neki, hogy Aidan még nincs ott, ez pedig még 20 perccel később sem változik. És miután már teljesen elhittük, hogy a randi nem fog létrejönni, egyszer csak kiderül, hogy Carrie végig rossz étteremben volt, a nagy találkozás így az utcán történik meg.



A vacsora után Carrie és Aidan Carrie régi/új lakásához mennek, amire a férfi először nagyon negatívan reagál; nem akar ugyanis visszamenni oda, ahol a kapcsolatuk egyszer véget ért, így először úgy tűnik, mintha nem akarná újrakezdeni a dolgot, még el is indul a másik irányba...



Az utolsó pillanatban azonban megfordul, és közli Carrie-vel, hogy találkozzanak inkább szállodákban, így megoldható a szorongás, és nem kell belépnie annak a bizonyos lakásnak az ajtaján. Az utolsó jelenet természetesen az, ahogy Carrie és Aidan között elcsattan az újrakezdős első csók, aminek látványától tuti, hogy a legtöbb Szex és New York rajongó egyszerre hatódott meg...

Ezután pedig már csak várnunk kell, hogy kiderüljön, mi is lesz ebből a kapcsolatból... HARMADJÁRA... Reméljük a legjobbakat!



