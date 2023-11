Készülj fel a nagy őszi shoppingra! 20% kedvezménnyel vásárolhatsz a DEICHMANN Online Shop-ban a JOY-Napok nulladik napján!

Közeledik az ország legnagyobb shopping ünnepe, ami most is a DEICHMANN kedvezményével indul. Élj a lehetőséggel és vásárolj te is akciós áron a DEICHMANN Online Shop-ban a JOY-Napok nulladik napján!

2023. november 8-án ismét 20% kedvezménnyel* szerezheted be a DEICHMANN Online Shop-ban kedvenc darabjaid. Akár egy trendi csizmát, egy új bakancsot, sneakert, vagy esetleg néhány csajos kiegészítőt szeretnél, mindenképpen érdemes megvárni a november 8-át, mert minden teljes árú terméket 20%-kal olcsóbban vásárolhatsz meg! Élj a lehetőséggel és szerezd be kedvezményesen, amire vágysz! www.deichmann.hu A kuponkód: JOY forrás: DEICHMANN Kattints a képre és találd meg kedvenc darabjaid! *Az akció a teljes áru, nem leárazott termékekre, 14 990 Ft vásárlási érték felett érvényes. Hogy tetszett a cikk? Egynek jó. Nice job! Imádom!

