Kendall Jennerre rázúdult a népharag - szerinted jogosan?

Úgy tűnik, annak sosincs jó vége, ha a Jenner lányok bulit szerveznek. Tavaly Kyle verte ki az a biztosítékot azzal, hogy egy Szolgálólány meséje tematikájú szülinapi partit szervezett magának, amivel sokak szerint teljesen ellene ment a sorozat üzenetének.

Most új év, újabb születésnap, és egy újabb buli, ám ezúttal nem Kyle, hanem Kendall Jenner korbácsolta fel a kedélyeket. A modell épp ma töltötte be a 25 életévét, az ünneplést viszont összekötötte a halloweennal, és beöltözős bulit rendezett a hétvégén, és bár vendégeitől azt kérte, ne posztoljanak semmit a közösségi médiába, ezt voltak, akik nem tartották be. A fogadtatásban pedig nem volt köszönet.

A koronavírus-járvány közepén sokaknak felszalad a szemöldöke a szó hallatán: buli, ám az a tény, hogy láthatóan ezen a rendezvényen senki sem ügyelt olyan unalomig ismételt dolgokra, mint a maszkviselés fontossága, az tényleg elszomorító.

A legkellemetlenebb pillanat talán az, mikor Kendall Jenner elfújja a gyertyáját, és a mellette álló pincér - aki egyébként az egyetlen, akin maszk volt - kellemetlenül elhajol a modell elől.

A buliról kikerült felvételek alatt azonnal elindult a népharag, rengetegen fejezték ki csalódottságukat, hogy a fiatalok körében példaképnek számító Kendall Jenner sok más sztárral ellentétben a maszkviselés helyet a felelőtlen pandémiás bulizás üzenetét közvetít követőinek.

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 5 kép 5 híres ember, akinek a mentális állapotán még többet rontott a koronavírus járvány Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria