és Brandon Blackstock válása kezd egyre botrányosabbá válni. Bár az énekesnő korábban úgy nyilatkozott, nem kívánja kiteregetni a családi szennyest, azt már az első pillanattól kezdve sejteni lehetett, hogy több áll a háttérben, mint egy kihűlt szerelem. A gyanú azóta egyre csak beigazodni látszik, és ahogy telnek a hónapok, úgy tűnik, hogy a sztár egyre dühösebb.

Pedig tavaly még az egész család együtt mosolygott

a vörös szőnyegen!

forrás: GettyImages/Steve Granitz

Szeptember végén például úgy nyilatkozott, hogy sokkolta a válása, ugyanis nem látta előre a jeleit, mostanra viszont úgy tűnik lehullott a lepel Brandon piszkos kis dolgairól, a szerelem pedig háborúba fordul. Az egykori pár között ugyanis munkakapcsolat is fennállt, hiszen a tehetségkutató menedzserként tevékenykedő Brandon cége, az Starstruck egyengette az énekesnő útját. Kelly azonban most ettől a viszonytól is szeretne javasolni, sőt, csalással vádolja férjét, és még az apósát is. Több száz millió forinton megy a vita, valamint a sztár szerint a Starstruck többször információkat hallgatott el előle, hazudott neki, és anyagilag is megkárosította. Hogy mi lesz ennek a vége, azt nehéz megmondani, de Kelly felkészült arra, hogy szembe szálljon a férfival, akinek 7 éve mondta ki a boldogító igent.

