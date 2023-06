Fittyet hánynak a korkülönbségre: Bill Murray egy nála közel 30 évvel fiatalabb énekesnővel jár

és a ’Milkshake’ című sláger énekesnője, Kelis ugyanis jó pár hete találkozgatnak egymással. Hogy pontosan mennyire komoly a kapcsolatuk, nem tudni, de az biztos, hogy a jelek szerint nagyon jól érzik magukat egymás társaságában és nem kizárt, hogy a jövőben is egymás életének részei lesznek.

A színész és az énekesnő között közel 30 évnyi korkülönbség van, de ez őket egy percig sem érdekli. Állítólag nagyon is megtalálták a közös hangot, és a 72 éves színészlegenda Kelis gyermekeivel is találkozott. egyébként az énekesnő zenéjéért is rajong, amit nagyszerűen bizonyít, hogy a 43 éves sztár londoni koncertjén is részt vett.

A két hírességet egyébként egy szomorú dolog is összeköti. Kelis második férje 2022 márciusában halt meg, Bill felesége pedig 2021-ben, így ez mindenképpen erősen befolyásolta a kapcsolatuk elmélyülését.

A szerelmükről szóló pletykákat még egyikük sem erősítette meg, de már nem hajlandóak bújkálni és szívesen mutatkoznak együtt a nyilvánosság előtt.

