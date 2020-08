Kelis még a koronavírus előtt indult el világ körüli turnéjára, amelyet sajnos félbe kellett hagynia, ugyanakkor egy percig sem keseredett el, hiszen elkezdett dolgozni legújabb lemezén, saját farmján munkálkodott és valami olyan is történt vele, amelyet nem is tervezett. Az énekesnő Instagram oldalán jelentette be, hogy harmadszor is anyuka lesz, amelynek elképesztően örül. A 40 éves sztár Instagram posztjában elmondta, hogy nagyon fontos számára, hogy vigyázzon a testére és megfelelően készüljön föl az előtte álló hónapokra.

Kelisnek már van két gyermeke: Knight Jones 11 éves, aki a rapper Nas-től született, második fiának, Sheperd-nek pedig Mike Mora az édesapja. A sztár sosem titkolta, hogy nagy családot szeretne, ami most valóra is válik.

Kelis és Mike Mora 2014-ben kötötték össze az életüket azóta pedig vásároltak egy farmot, ahol saját maguk termesztenek meg mindent, hogy minél egészségesebb és vegyszermentesebb ételt tudjanak az asztalra tenni.

Ha kíváncsi vagy a sztáranyukák legmeglepőbb nevelési módszereire, akkor kattints a galériára!

Galéria / 5 kép Sztáranyukák legmeglepőbb nevelési módszerei Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria