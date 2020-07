Katie Holmes két menő nyári szettjét te is le akarod majd másolni

Az elmúlt néhány évben Katie Holmesnak sikerült megtalálnia a saját stílusát, már ami a divatot illeti. A csinos színésznő hol egy maszkulin szettet kap magára, hol az ősz legmenőbb darabjaiban tündököl, és egyre jobban ráérez a ruhák kombinálására is. Nem csoda, hogy nagy figyelem övezi, épp mit visel! A napokban pedig két ultramenő nyári szettet is magára kapott, amelyek egyszerre voltak rendkívül kényelmesek, de közben mégis belecsempészett az összképbe egy kis egyediséget.

Klasszikus kedvencek

forrás: Getty Images

Fehér póló, kék farmer; ezt a két ruhadarabot egyenesen imádjuk együtt, de épp emiatt válhat könnyedén egysíkúvá is az öltözködésünk. Katie Holmes ezt azzal oldotta meg, hogy egy száránál bővülő nadrágot választott, mellé fehér sportcipővel és kék mintás szájmaszkkal. Ezzel be is bizonyította, hogy még ez utóbbi is lehet kiegészítője a mostani szezonban egy-egy összeállításnak.

Kényelmes elegancia

forrás: Getty Images

Ezt megelőzően pedig egy elegánsabb, lenge darabot viselt. A fekete ruha már önmagában figyelemfelkeltő, de az öv díszítése remekül feldobja a hétköznapi darabot. És ahogy Katie Holmes is mutatja, a kényelmes papucsok még egy ilyen csinosabb szetthez is jól passzolhatnak, csak a színekre kell figyelni!

A színésznő a vörös szőnyegen is bebizonyította már, hogy szuper stílusérzékkel rendelkezik!

