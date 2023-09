Katie Holmes visszahozta a ’90-es évek legnagyobb sminktrendjét: neki még ez is tökéletesen áll

Katie Holmes stílusáért rengetegen rajonganak, hiszen a sztár mindig képben van az aktuális trendekkel és néhány mellényúlástól eltekintve, mindig nagyon menő szettben érkezik meg a vörös szőnyegre. Ezúttal a New York-i divathétre látogatott ki egy Madewell bemutatóra, ahol pont úgy festett, mintha 1999-ből lépett volna elő, mindezt pedig a fekete szemceruzának köszönheti.

A sminket Vincen Oquendo alkotta meg, aki többek között Lily Collinsszal is együtt dolgozik. A klasszikus megjelenést pedig úgy érte el, hogy a fekete ceruzával nemcsak felülre, de az alsó szemhéjra is húzott vonalat – hangsúlyozva a széleket. Ehhez egy nagyon természetes alapot kapott a sztár, és az ajkaira is csak egy nude színű szájfény került, ami szintén a ’90-es éveket idézi. Ez a kifinomult és egyszerű báj jellemzi egyébként a színésznő stílusát is, aki gyakran nyúl retró trendekhez.

Katie Holmes fodrásza, DJ Quintero kissé kócos, hullámos, kreppelt hatást szeretett volna elérni, ami szintén visszaidézi a 20 évvel ezelőtti trendeket, amiknek egy része idén új erőre kapott. Már csak a balerina cipő és egy peplum ruha hiányzik és Katie máris megtestesíti mindazt, amiért anno rajongtunk.

Tudod, milyen trendekre kell felkészülni idén ősszel? Íme:

Galéria / 6 kép Nyakunkon az ősz: 6 menő dolog, ami utalni fogja a következő szezont Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Apropó retró! Ezeket a filmeket láttad már?

Galéria / 15 kép 15 könnyfakasztó film a '90-es évekből Megnézem a galériát