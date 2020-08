A sztár a Titanicban nyújtott alakításával robbant be a köztudatba, na és persze ezzel együtt az A-listás színésznők közé is. Ennek már több mint 20 éve, ám a sikere töretlen, sőt mi több igyekszik mindig felülmúlnia magát. Talán ezért is vállalta el legújabb szerepét az Ammonite című filmben, amelyben Saoirse Ronanal bonyolódik leszbikus szerelembe.

A történet az 1840-es évek Angliájában játszódik, ahol a nők óriási elnyomás alatt éltek. Mary (Winslet) egy paleontológus, aki a tengerparton gyűjt fosszíliákat, míg Charlotte sokszor van maga alatt, akit a felügyeletére bíznak. Az alkotás a kettőjük kapcsolatát és szerelmének kibontakozását meséli el. A rendező Francis Lee szerint a film nemcsak a leszbikus szerelmet, hanem a kort is bekívánja mutatni, hiszen akkoriban a nők a férfiak tulajdonai voltak, és a szexet sem élvezhették.

Sokan már most Oscar esélyesnek tartják a filmet, amelynek első előzetese alapján igazat kell adnunk azoknak, akik megszavazták a bizalmat az alkotásnak, ugyanis Kate és Saoirse ebben a két percben is sikeresen elhitetik velünk, hogy ők bizony nemcsak a munkában lennének jók.

