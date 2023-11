Sosem találnád ki, mekkora vagyont örökölt Vilmos herceg és Katalin hercegné

A héten Vilmos herceg, a leendő király kellemetlen helyzetbe került, amikor egy kisfiú pimasz kérdést tett fel neki a személyes pénzügyeiről. A 11 éves Amir Hassan megkérdezte tőle: "Mennyi pénz van a bankszámládon?". Vilmos nevetett a bátor kérdésen, mielőtt azt mondta, hogy "nem tudja", mennyi pénze van. Ennyi pedig bőven elég volt ahhoz, hogy mindenki Vilmos herceg és Katalin hercegné pénztárcájában kezdjen turkálni.

Mekkora vagyona van Vilmos hercegek és Katalin hercegnének?

Vilmos herceg vagyonán nagyot lendített a néhai királynő halála. Nagyanyja halálával Vilmos és felesége, Katalin nemcsak egy sor lenyűgöző új címre tett szert, hanem a hatalmas cornwalli hercegség birodalmát is örökölték - és ezzel milliárdossá váltak.

A Cornwalli Hercegség egy magánbirtok, amelynek becsült értéke körülbelül 1 milliárd font, és amelyet III. Edward 1337-ben alapított fia, Edward herceg számára, és mindig az aktuális uralkodó legidősebb fiára szállt. A birtok 52 449 hektárnyi földterületet foglal magában 20 megyében, főként Délnyugat-Angliában - és jelenleg Vilmos irányítja, aki a Cornwall hercege címet is viseli.

Az év elején kiderült, hogy Vilmos az előző pénzügyi évben közel 6 millió font magánjövedelmet kapott a cornwalli hercegségből. Normális esetben Vilmosnak 24 millió font járna magánjövedelemként, de a pénzügyei bonyolódtak, miután a pénzügyi év felénél trónörökös lett.

A hercegség 2022-23-ban 24,048 millió font rekordnyereséget ért el - 1,02 millió fonttal többet, mint egy évvel korábban, amikor 23,024 millió font volt, ami mintegy 4,5 százalékos ugrás - derült ki a birtok saját beszámolójából.

A király, mint korábbi walesi herceg, 11,275 millió fontra volt jogosult a többletből a trónra lépése előtt, míg Vilmos, aki a tavalyi pénzügyi év mintegy hat hónapját Cornwall hercegeként és walesi hercegként töltötte, 12,773 millió fontra - közölte a Kensington-palota. A hercegség 6,873 millió fontot tartott meg a működtetésre, így Vilmosnak 5,9 millió font bevétele maradt.

Vilmosnak azonban már a cornwalli hercegség megöröklése előtt is milliói voltak a bankban több örökösödési kifizetés révén. A The Times szerint például a herceg 10 millió fontot örökölt édesanyja, Diana hercegnő tragikus halála után. De Vilmos állítólag milliókat kapott 2002 márciusában is, amikor dédnagymamája elhunyt. A szakértők Katalin hercegné személyes vagyonát is 10 millió font körülire becsülik, úgyhogy kijelenthetjük, Vilmos hercegnek és Katalin hercegnének nincsenek anyagi gondjai.

Eláruljuk, mit gondolnak a magyarok

a királyi családról:

Galéria / 4 kép Ezt gondolják a magyarok a királyi családról Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ezek Katalin hercegné legdrágább ruhái:

Galéria / 4 kép Katalin hercegné 4 legdrágább ruhája, ami kész vagyont ér Megnézem a galériát