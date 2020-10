Sosem hallott titok derült ki Vilmos herceg és Katalin hercegné kapcsolatáról

Azt hittük, hogy idén a Meghan és Harry herceg kapcsolatát vitató könyvnél nem lehet nagyobb durranás, hiszen számtalan kemény sztori látott napvilágot a kiadványnak köszönhetően, ám nagyon úgy tűnik, hogy Robert Lacey Battle of Brothers című írása ezen is túltesz majd. A most kiszivárgott sztori is az ő tollának „ékessége”. Azt hittük, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné kapcsolatáról már mindent tudunk, de kiderült, hogy közel sem. Ugyanis kilenc évvel az esküvőjük után, – és három közös csemetével a családban – látott napvilágot a sztori, amitől azonnal padlót fogtunk. Bár tudtuk, hogy anno Vilmos és Katalin kapcsolata átélt egy komoly hullámvölgyet, azt álmunkban sem sejtettük, hogy telefonon került sor a 2007-es szakításukra:

Abban az évben április 11-én Kate kikéredzkedett egy meetingről a Jigsaw-ból, ahol akkortájt kezdett el dolgozni. Vilmos hívta, ezért átment egy másik szobába, de néhány vásárló így is hallhatta a beszélgetés foszlányait. Kate körülbelül egy órára magára zárta az ajtót. Amikor kijött, már szingli volt.

Bizony, nagyon úgy tűnik, hogy hiába csörgedezik királyi vér Vilmos herceg ereiben, ő sem mindig volt igazi úriember! Szerencsére mindez már a múlté! Épp a napokban volt 10 éve annak, hogy a pár hivatalosan is bejelentette eljegyzését. Hogy repül az idő!

