Nem csak mi csodáljuk! Híres nők, akik imádják Katalin hercegné stílusát másolni

A 41 éves Katalin hercegné még az egyetemen ismerkedett meg a leendő királlyal, Diana hercegné idősebb fiával, Vilmos herceggel, és bár kapcsolatuk barátságnak indult, csodaszép szerelem lett belőle. Az egykori Kate Middleton gazdagabb, polgári családba született, gyermekkora óta imádja a sportokat, illetve a művészeteket, egyetemi évei alatt művészettörténetet tanult, egyik kedvenc hobbija mai napig a fotózás. Ezekben tehát már azelőtt is jeleskedett, hogy ő lett volna Wales hercegnéje, a világ egyik leghíresebb nője, ám az öltözködésére ugyanez már nem igaz.

Kate Middleton stílusa nem volt éppen kifinomult, sokszor járt farmerben vagy merészen kivágott felsőkben, ám ennek vége szakadt 2010-es eljegyzése után. Stílustanácsadóinak köszönhetően Katalin hercegné mára igazi stílusikon lett, világszerte nők milliói, köztük a hollywoodi sztárok is koppintanak tőle. Kedvenc mintája pedig a pöttyös, amit elképesztően gyakran viseli és nagyon jól is áll neki. Ez tetszett meg az amerikai díváknak, akik szintén kísérletezni kezdtek vele.

Nézd meg galériánkban, hogyan állt a pöttyös Hollywood leghíresebb énekesnőinek és színésznőinek! Vajon csinosabbak voltak, mint Katalin hercegné vagy ő a pöttyös szettek koronázatlan királynője?

Galéria / 8 kép 8+1 sztár, aki Katalin hercegné után pöttyösben mutatkozott Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle magazin írása.