Katalin hercegné minden ősszel beveti ezt a trükköt, ha öltözködésről van szó

Katalin hercegné egyedi és jól felismerhető stílussal rendelkezik, ráadásul van néhány fontos szabály, amit mindig betart. Természetesen nemcsak az előírásokra gondolunk, hanem olyan dolgokra is, amiket ő maga határozott meg az évek folyamán és amihez hűen tartja is magát. Az egyik például, hogy bár megtehetné, hogy minden egyes nap új ruhában jelenjen meg a kamerák előtt, Katalin bizony az újrahasznosítás híve, azaz gyakran viseli ugyanazokat a darabokat. Ide tartoznak a kedvencei: többek között az Alexander McQueen ruhák, a Gianvito Rossi cipők és az Emilia Wickstead kabátruhái. Apropó kabátruhák: Katalin imádja a derékban szabott darabokat, amik kiemelik homokóra alakját, és arra is mindig odafigyel, hogy ne mutasson túl sokat.

Katalin hercegné stílusáról tehát ódákat lehetne zengeni, és az is biztos, hogy bármit visel, arra – vagy valami nagyon hasonlóra - előbb-utóbb a rajongói is szívesen csapnak le. A hercegné szereti az aktuális trendeket is, de a klasszikus darabokat azért is részesíti előnyben mindennel szemben, hogy újra és újra fel tudja venni őket. Ősszel például mindig előkerül nála a tyúklábminta, aminek különleges jelentése is van. Nemcsak azért viseli, mert tipikusan őszi mintáról van szó, hanem azért is, mert ezzel tiszteleg néhai anyósa, Diana hercegné előtt.

Diana egyik ikonikus szettje 1990-ből származik, amikor Eugénia hercegnő keresztelőjén egy piros tyúklábmintás kabátot viselt, amit egy fekete-fehér tyúklábmintás szoknyával kombinált. A fekete-fehér és piros összeállítás egyszerűen csodásan állt a néhai hercegnének, nem csoda, hogy a mai napig megihleti a divatrajongókat.

Katalin a 2018-as stockholmi körútján egy nagyon hasonló darabban jelent meg, amivel megidézte Dianát.

2015 szeptemberében, Sarolta hercegnő születése után, a legelső nyilvános eseményen, amin részt vett, ebben a ruhában kápráztatta el a rajongókat.

De számos alkalommal láthattunk már ilyen mintás ruhában: 2017-ben például az alábbi Gucci darabba bújt, amikor Londonban egy kiállítás megnyitón járt.

2022-ben, amikor a Harvard Egyetemre látogatott el, egyik kedvenc tervezője tyúklábmintás ruháját vette fel, Emilia Wickstead darabban lépett a kamerák elé.

Ha pedig megfigyeled a szetteket, hamar feltűnik valami közös bennük: Katalin előszeretettel kombinálja magas sarkú cipővel az elegáns darabokat, ahogy azt Diana is tette.

Katalin imád trükköket bevetni, ha öltözködésről van szó:

Galéria / 7 kép 7 trükk, amit Katalin hercegné gyakran bevet, hogy jobban ragyogjon, mint a hollywoodi sztárok Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria