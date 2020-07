Katalin hercegné 5+1 legfontosabb öltözködési szabálya, amit sosem szeg meg

Amikor Katalin hercegné kisétált esküvője napján a Westminsteri apátság kapuján, az élete megváltozott. A királyi család egyik legfontosabb tagjaként sok mindennek búcsút kellett inteni, kezdve a csajos ruháktól a mélyen dekoltált estélyiken át egészen a vörös rúzsokig. De ne szaladjunk ennyire előre.

Talán a legnehezebb feladat Katalin esetében az, hogy a szigorú királyi protokoll közepette mégis megtartson önmagából valamit, de közben a nép elismerését is kivívja. Katalin ma már igazi ikon, a legstílusosabb királyi előkelőségek között tartjuk számon, és nők tömege próbálja megfejteni elegáns, mégis könnyed szépségének titkát. Nos, most egy lépéssel közelebb kerülhetünk ehhez, korábban már elárultok a legfontosabb szépségszabályokat, melyeket Katalin hercegné követ, most pedig összeszedtük azokat a trükköket, melyeket az öltözködés terén alkalmaz.

Nézd meg galériánkban Katalin legjobb trükkjeit!

Galéria / 6 kép Katalin hercegné 5+1 legfontosabb öltözködési szabálya Megnézem a galériát

