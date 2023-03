Előkerült Katalin hercegnéről egy 30 évvel ezelőtti felvétel: kiköpött Lajos herceg

Míg György herceg Vilmos herceg kiköpött mása, Sarolta hercegnő pedig II. Erzsébet királynőre hasonlít pici kora óta, addig úgy tűnik, Lajos herceg túlnyomórészt a Middleton géneket örökölte.

Lajos herceg 2018. április 23-án született, Vilmos herceg és Katalin hercegné harmadik gyermekeként. Lajos herceg jelenleg négy éves, de már most különleges személyisége van. Néhány nyilvános eseményen részt vett már a királyi családdal és minden alkalommal bizonyította, hogy már most egy igazi lázadó és neki aztán senki nem mondhatja meg, hogyan viselkedjen.

Lajos herceg tavaly II. Erzsébet királynő jubileumi parádéján is ellopta a show-t a grimaszaival. Volt ott nyelvnyújtogatás, grimaszolás, duzzogás, és egy pont, amikor csak szimplán betapasztotta édesanyja, Katalin hercegné száját. Az esetről egyszerűen zseniális fotók születtek.

Viselkedésének köszönhetően Lajos herceg a figyelem középpontjába került és sokan el is kezdték találgatni, hogy vajon kire hasonlít. Nem sokkal később Katalin hercegné néhány gyerekkori fotót is megosztott magáról és összehasonlítva Lajos herceg babafotóival azonnal látható a hasonlóság.

Katalin hercegné babafotói

Lajos herceg néhány évvel ezelőtt

Természetesen Lajos herceg azóta már sokat nőtt, most pedig előkerült egy 32 évvel ezelőtti videó, 1991-ből, amikor Katalin hercegné 9 éves volt. Ezen a felvételen még jobban látni, mennyire hasonlítanak egymásra Lajos herceggel. Biztosak vagyunk benne, hogy a kis herceg is valahogy így fog kinézni 9 évesen, csak talán a frizurája lesz más.

Lajos herceg legfrissebb fotója

forrás: Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

