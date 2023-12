Katalin hercegné gonosz gúnynevet kapott: soha nem találnád ki, hogy miért

Novemberben jelent meg Omid Scobie „Endgame” című könyve, amiben számos dologgal vádolja a királyi családot – de legfőképpen Kate Middletont. A szerző azt állítja, a walesi hercegné igyekszik kibújni a hivatalos kötelezettségei alól, a palota sajtóirodája pedig tulajdonképpen fedezi őt, és úgy állítják be, mint aki „lelkesen tanul”, hátha ezzel elterelik a figyelmet arról, hogy valójában csak kevés nyilvános megjelenésre bólint rá. Omid Scobie szerint Katalin emiatt gúnynevet is kapott: ez pedig nem más, mint a „Katie Keen”, azaz a lelkes Katie.

Az „Endgame” írója azt is kifejtette a kötetében, hogy Vilmos herceg felesége egyáltalán nem szeretne változtatni a munkamorálján és nem akar több feladatot magára vállalni addig, amíg a gyermekeik, a 10 éves György, a 8 éves Sarolta és az 5 éves Lajos fel nem nőnek. „A néhai királynő is szakított időt arra, hogy feltöltődjön évközben, de köztudottan híres volt arról is, hogy évente legalább háromszáz alkalommal részt vett valamilyen eseményen” – írta Omid Scobie, és azt is hozzátette, Katalin viszont a családjára fókuszál, továbbá arra, hogy felkészüljön a Vilmos megkoronázásával járó kötelezettségekre.

„Míg a királyi család többi magas rangú tagja hetente többször is megjelenik valahol országszerte, addig Kate régóta csökkentett munkarendben dolgozik, amivel éppen csak megfelel a kötelező elvárásoknak, azonban így időt takarít meg magának az anyai és a házastársi szerepkörének betöltésére” – emelte ki a szerző, aki úgy látja, Meghan Markle viszont hamar a „show sztárja” lett, az „új Diana”, és Vilmosék unalmasnak tűntek a „királyi létet modernizáló” Harry és felesége mellett. Omid Scobie vádjait egyébként érdemes fenntartásokkal kezelni, hiszen köztudottan Meghan nagy rajongója, és korábbi, „A szabadság nyomában” című könyvéhez Sussex hercegnéje is hozzájárult. És még ha igaz is, amit ír, miért ne szerepelhetne a gyermeknevelés Katalin prioritási listájának élén?

Lehet, hogy ritkán látjuk őt, a szépségtitkait azért érdemes ellesnünk tőle!

Galéria / 6 kép Katalin hercegné 5+1 legfontosabb szépségszabálya, amit sosem szeg meg Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

A stílusa amúgy sokat változott az évek során...

Galéria / 14 kép Így változott Katalin hercegné stílusa az évek alatt Megnézem a galériát