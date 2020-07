Ki az a Mary? És miért rajong érte Katalin és Vilmos herceg legkisebb fia?

Még decemberben mesélt arról Katalin hercegné, hogy a kis Lajos herceg nagyon szeret a konyhában lenni, sőt, akkor elárulta, hogy az első szava az volt, hogy „Mary”. És nem, nem a dadáját hívják így, hanem Lajos herceg már akkor is rajongott a maga módján Mary Berry iránt – pontosabban persze a kiadványai iránt. A The Sun magazin egy bennfentese most elárulta, hogy a legkisebb gyermek imádja fellapozni ezeket a szakácskönyveket, – amikből Katalin hercegné szerint bőven van nekik, – és a képekre rábökve mutatja, hogy mire fáj éppen a foga.

Lajos herceg semmit sem szeret annyira, mint Mary Berry szakácskönyveit nézegetni. Imádja a képeket, és gyakran rámutat arra, hogy mit szeretne enni, a nagyon csokis csokitorta és a szilvás crumble a nagy kedvence. Amikor pedig Mary Berry-t látja a tévében azonnal mutogatni és tapsolni kezd.

forrás: Getty Images Katalin hercegné és Mary Berry 2019-ben.

Persze a kis Lajos hercegnek volt kitől ellesnie az imádatot, Katalin hercegné ugyanis teljesen odavan a szakácsnő munkásságáért, sőt az ő receptje alapján készíti el a szülinapi tortákat is minden egyes alkalomra.

