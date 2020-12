Katalin hercegné és Vilmos herceg fia akkorát nőtt, hogy alig ismertük meg!

Minden egyes alkalommal árgus szemekkel várják a rajongók Katalin hercegné nyilvános megjelenéseit, aki kifinomult ízlésével számos nőnek nyújt inspirációt a divat terén. Nos, a minap nem csupán Katalin hercegné és Vilmos herceg voltak hivatalosak egy rendezvényre, hanem három gyermekük is, akik természetesen ellopták a show-t a szülők elől. A 7 éves György herceg, az 5 éves Sarolta hercegnő, és a 2 éves Lajos herceg először jelent meg vörös szőnyeges eseményen, ám profikat meghazudtolóan vonultak végig – a London Palladium Színházban a Pantoland at the Palladium előadásának díszbemutatójára voltak hivatalosak.

forrás: Getty Images/ WPA Pool/Pool

György herceg elképesztően sokat nyúlt az utóbbi időben – meglepően magas már most! Sarolta hercegnő épp olyan bájos, mint az édesanyja. Mégis, aki a legnagyobb meglepetést okozta az Lajos herceg, akire alig ismertünk rá! Persze érthető, hiszen az elmúlt hónapokat a királyi család is karanténban töltötte, és csak egy-egy fotó került nyilvánosságra a gyerekekről, márpedig ebben a korban nagyon hirtelen változnak meg a kicsik. Mindenesetre imádnivalón néznek ki a gyerekek!

forrás: Getty Images/ WPA Pool/Pool

