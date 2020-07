Már nem II. Erzsébet királynő a legnépszerűbb királyi családtag! Lássuk, ki taszította le a „trónról”!

A Daily Mirror 4000 résztvevő bevonásával készített felmérést arról, hogy jelenleg ki a legnépszerűbb a királyi család tagjai közül, a végeredmény pedig talán egy picit meglepő lett. Angliában a királynőnek egészen komoly kultusza van, ám talán éppen az utóbbi hónapok eseményeinek köszönhetően sikerült valakinek beelőznie II. Erzsébetet ezen a bizonyos listán. Ő pedig nem más, mint Katalin hercegné, de persze aggodalomra semmi ok, ugyanis a dobogó harmadik fokára Vilmos herceg is felfért. Talán azzal sem árulunk el nagy titkot, ha azt mondjuk, hogy hiába a királyi családból való kiválás, még Harry és persze Meghan is felsorakozott a 10 legnépszerűbb családtag közé, a sereghajtók azonban némi aggodalomra adhatnak okot.

forrás: Getty Images

1. Katalin hercegné

2. II. Erzsébet királynő

3. Vilmos herceg

4. Harry herceg

5. Anna hercegnő

6. Meghan Markle

7. Zara Phillips

8. Zsófia wessexi grófné

9. Károly herceg

20. Kamilla cornwalli hercegné

Nos, hiába minden... Károly herceg és Kamilla továbbra sem tartoznak az angolok kedvencei közé, ami egy kissé mufurc helyzet, tekintve, hogy Károly a trónörökös. Azért lássuk be, így is sokat javított az elmúlt években a renoméján a herceg, amiben határozottan nagy szerepe volt az unokáinak, akiknek társaságában olykor egy egészen új embert vélhetünk felfedezni benne.

3 alkalom, amikor Károly herceg sokkal barátságosabb arcát mutatta mostanában, mint korábban valaha Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Az azonban határozottan megnyugtató, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné továbbra is hatalmas népszerűségnek örvend, ahogy természetesen a gyerekeiket is imádják! György herceg pedig épp ma ünnepli a születésnapját, jöjjön is 7 érdekesség a ma 7 éves hercegről:

Galéria / 7 kép 7 dolog, amit eddig nem tudtál György hercegről Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria