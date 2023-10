Félelmetes részlet derült ki Katalin és Vilmos nyugodtnak hitt életéről: egy váratlan vendég bejutott a kastélyukba

Azt mindenki tudja, hogy Katalin hercegné és Vilmos herceg büszke tulajdonosai egy tíz hálószobás kastélynak Norfolkban, ami az Anmer Hall névre hallgat, ami bár abszolút csodálatos kívül-belül, ráadásul a luxus vidéki élet megtestesítője, úgy tűnik, hogy a királyi rezidencia egy nem kívánt látogatónak ad otthont - egy szellemnek!



Richard Felix paranormális történész a HELLO! A Right Royal Podcast vendége volt nemrég, és elárulta, hogy amikor a walesi hercegi pár beköltözött Anmer Hallba, egy katolikus pap szelleme járt ott, és valószínűleg még mindig ott van:



„Ez a katolikus pap eredetileg ott élt, de sajnálatos módon felakasztották és felnégyelték hazaárulásért. Bár Yorkban végezték ki, valamiért visszatért az otthonába...”



Katalin és Vilmos ráadásul tudnak a szellemről, mert amikor beköltöztek a kastélyba, tájékoztatták őket a nyugtalanító és váratlan „vendégről”, ráadásul az is kiderült, hogy mi volt Vilmos első reakciója a plusz „lakóról”:



„Egyetlen régi kastély sem lenne teljes szellem nélkül, ugye?” – mondta nevetve a walesi herceg.



A hercegi pár egyébként 2011-ben kapta ezt a norfolki birtokot nászajándékba a néhai Erzsébet királynőtől, a 18. századi kastélyt pedig 1,5 millió fontért, vagyis körülbelül 670 millió forintért újították fel, mielőtt Katalin és Vilmos beköltöztek volna, a szellem viszont nagyon úgy tűnik, hogy a felújítás ellenére is ott maradt.



Szerencsére viszont úgy néz ki, hogy sem Katalin, sem Vilmos nem félnek az egykori katolikus paptól, bár azért az is biztos, hogy ezek után nem szívesen maradnánk ott egyedül egy estére sem...

