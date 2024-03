Korábbi Next Top Model veresenyzők, akiknek tényleg sikerült világhírű karriert befutniuk a műsor után

Az America's Next Top Model reality tehetségkutató évekig nagyon jól futott a tévében, eddig 24 évadon van túl, ennek ellenére viszont úgy tűnik, hogy legtöbb versenyzőjén átok ül. Az évadok nyertesei közül csak nagyon kevesen tudtak tényleges karriert befutni a divatszakmában, azonban a vesztesek között akadnak olyanok, akiket végül felkapott a szakma vagy a filmipar, szóval joggal tehetjük fel a kérdést, mi vár a hazánkban most indult Next Top Model Hungary versenyzőire?

A műsort egyébként eredetileg Tyra Banks álmodta meg, aki egykor a Victoria’s Secret topmodellje volt. A valóságshow-ban olyan szépségeket kerestek, akik topmodellek szerettek volna lenni. Az America's2 Next Top Model rekordnézettséget szerzett, de elsősorban nem feltétlenül a nívós szakmai visszhangja miatt, sokkal inkább a botrányok, szörnyű átalakítások és az érdekes, veszélyes fotózások álltak ennek a hátterében. A 24 évad alatt több száz feltörekvő modell jelentkezett Tyra Banks-hez, ami nem csoda, hiszen a fődíj igen csábító volt: modellszerződés és egy közös kampány valamelyik divat- vagy sminkmárkával. A győzteseknek ugyan nem sikerült a csúcsra törni, de szerepelt a műsorban néhány olyan személy, akit azóta már te is biztos láttál óriásplakáton, kampányarcként, modellként vagy esetleg egy filmben!

Kattints a galériára, és megmutatjuk, hogyan alakult a America's Next Top Model versenyzőinek karrierje a műsor után!

Az InStyle magazin írása.