Ám nemcsak emiatt volt mindenki kíváncsi a britek legnagyobb eseményére, hanem Harry herceg miatt is, aki az ünnepségen testvérétől, Vilmostól távol nézte végig apja koronázását. A róla, illetve a család többi tagjáról készült képeken jól látszódott a feszültség, ami nagy valószínűséggel a herceg önéletrajzi könyvének és a Netflixen látható, igencsak negatív visszhangot kapó dokumentumfilmjüknek tudható be.

A herceg így érthetően formaiságból és az apja iránti tiszteletből vett részt a ceremónián, ami az ültetésen is látszódott, hiszen Harry három sorral hátrébb ült Vilmosnál. Míg a testvérek esetében szavak nélkül is lehet tudni, milyen kapcsolat és érzelmek vannak a két férfi között, addig sokan találgatták, hogy vajon Károly jelenleg hogyan érez kisebbik fia iránt.

Természetesen, mint mindig, most is volt néhány bennfentes, aki elkotyogta a választ. Mint ismeretes pont május 6-án volt Harry herceg fiának, Archie-nak a születésnapja, így lényegében csak a koronázáson vett részt, majd repült is vissza a családjához Los Angles-be. Ennek a királyi család nagy része örült, ám Károly nagyon is csalódott volt. Több forrás is azt állítja, hogy a király nagyon hiányolta fiát és szerette volna, ha még marad.

forrás: Yui Mok - WPA Pool/Getty Images

Sőt, állítólag a családi ebéden unokája, Archie tiszteletére is koccintottak, ami annak a jele, hogy sokat gondol fiára és annak családjára.

