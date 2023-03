Már csak néhány hét van hátra Károly király koronázásáig, és a sok botrány után még mindig vannak megválaszolatlan kérdések az eseménnyel kapcsolatban. Azt már tudni lehet, hogy Károly király kirakta Harry-t és Meghant a Frogmore birtokról, de ennek ellenére meghívta őket a koronázásra. Az viszont nagy kérdés, hogy a hercegi pár elfogadja-e a meghívást ezek után.

Harry botrányos könyve és interjúja után egyáltalán nem lepődünk meg, ha végül nem vesznek részt a koronázáson, de ha mégis, nagyon kíváncsiak leszünk, hogyan viszonyulnak majd hozzájuk a királyi család tagjai.

Mindaddig viszont nincs megállás, a királyi család dolgozó tagjai, főleg Károly herceg, Kamilla, Vilmos herceg és Katalin továbbra is ellátják feladataikat. Vilmos herceg most például egy nagyon fontos ügy mellett állt ki, ami korábban édesanyjának, Dianának is szívügye volt.

Vilmos herceg meglátogatta a Comic Relief által támogatott Groundswell nevű jótékonysági szervezet egyikét, ahol hajléktalanokkal beszélgetett. A Comic Relief szerint a hajléktalanság egyetlen év alatt 26%-kal nőtt az Egyesült Királyságban, így a probléma súlyosabb, mint azt sokan gondolják.

Vilmos herceg két hajléktalan férfival is beszélgetett, az egyikük így fogalmazott: "Nem volt más választásom, mint elhagyni az otthonom - rengeteg gyermekkori trauma ért, és olyan dolgok történtek körülöttem, amelyeket nem tudtam befolyásolni." A másik férfi hozzátette: "Az én történetem viszonylag bonyolult. Bekerültem egy elmegyógyintézetben. Nagyon sötét, nehéz időszakon mentem keresztül körülbelül öt évvel ezelőtt".

Azért vagyok itt, hogy egy kicsit többet tudjak meg mindkettőtöktől, hogy többet halljak a hajléktalansággal kapcsolatos problémákról első kézből, tőletek. Az a célunk, hogy hangot adjunk azoknak az embereknek, akik megtapasztalták a hajléktalanságot. Mert akik ezt megtapasztalták, azoknak lehetnek javaslataik, megoldásaik. Ezért kérdezzük őket - ők tudják, min kell változtatni" - mondta Vilmos herceg

Vilmos herceg azt is elmondta, hogy édesanyja, Diana hercegné szörnyen csalódott lenne, hogy még mindig nincsenek előrébb a hajléktalanság kezelésében és megelőzésében, mint az ő idejében. Diana mindig szívügyeként tekintett a problémára és Vilmost és Harry-t is így nevelte, a herceg azt is elmesélte, hogy Diana már egészen kicsi korukban elvitte őket hajléktalanszállókra, hogy megmutassa nekik, hogyan élnek a hajléktalanok.

