Diana és Károly azonban házasságuk alatt többször is nyilatkoztak róla, hogy mindketten nagyon szeretnének egy lánygyermeket is. Károly még azt is elárulta, hogy lányát Elizabeth-nek nevezte volna el édesanyja tiszteletére.

Annak ellenére, hogy nem született lánygyermekük, még Diana halála után is rengeteg pletyka látott napvilágot, többek között az a konspiráció, hogy mégis született egy lányuk, Sarah, akiről még fotót is közöltek a lapok. És bár Sarah-ról már évekkel ezelőtt cikkeztek, a mai napig újra és újra szárnyra kelnek a hírek Diana lányáról, aki Amerikában él, és állítólag már Katalinnal és Vilmossal is találkozott. Meg kell hagyni, Sarah elképesztően hasonlít Diana hercegnére, de ezen felül semmi sem igazolja, hogy köze lenne a néhai hercegnéhez vagy Károly királyhoz.

A mesterséges intelligenciának köszönhetően azonban megnézhetjük, milyen lenne Károly király és Diana hercegné lánya. Hihetetlen a folyamat, de az algoritmusok elemezték az adatokat és megtanulták a genetikai mintákat, amelyek meghatározzák a külső jegyeket. Így a mesterséges intelligencia képes generálni egy elképzelt képet, amely a genetikai adatok alapján megrajzolja azt, hogyan nézett volna ki az utód, ebben az esetben Diana és Károly lánya.

Két videó is készült, az egyikben azt láthatjuk, milyen lett volna Elizabeth, ha Károly király génjei lettek volna a dominánsabbak. Íme:

Sokak szerint Diana génjeivel jobban járt volna, és a képeket elnézve valóban így van. Ha Diana génjei lettek volna a dominánsabbak, könnyen lehet, hogy a Spencer család által hordozott vörös jegyek mutatkoztak volna meg. Le sem tagadhatta volna Diana vonásait.

Gyönyörű lett volna a hercegnő, akárcsak az édesanyja!

Még ennyi év után is rengeteg érdekesség derül ki Diana hercegnéről. Ezeket a dolgokat például valószínűleg nem tudtad:

