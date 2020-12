Megérkezett a karácsony a királyi családhoz: mesés dekort kapott a Windsor-kastély

Imádjuk, amikor az ünnepek közeledtével karácsonyi fényárban úszik a környezetünk, és ezzel persze a királyi család tagjai sincsenek másképp. II. Erzsébet királynő például minden évben kitesz magáért, és ünnepi hangulatot varázsol a palotába, idén pedig különösen odafigyelt arra, hogy a Windsor-kastély mesebeli dekorációt kapjon. Bár a hagyományok szerint a karácsonyt 1988 óta Sandringhamben tölti a család, idén Fülöp herceggel úgy döntöttek, hogy maradnak Windsorban, és a koronavírus miatt változtatnak a családi szokásokon. Ezúttal egy csendesebb, visszafogottabb ünneplésre készülnek.

Szerencsére azért az ünnepi díszek nem maradtak el: a kastély legnagyobb szobájában idén is felállítottak egy 6 méter magas lucfenyőt, amit 3000 izzó díszít, a fénysor mellett pedig arany és piros üvegdíszek kaptak helyet.

De persze a többi helyiségben is akadnak még fenyőfák: három kisebb karácsonyfa áll a királynő képtárában, az egyik hallban pedig egy szintén nagyobb fa található.

Az ebédlőben IV. György brit király aranyozott ezüst étkészlete is kiállításra került, uralkodásának 180. évfordulója alkalmából. Ahogy minden évben, úgy idén is megnyitják a Windsor-kastélyt a látogatók előtt, így a szerencsések személyesen is megcsodálhatják a dekorációt. Annyi biztos, hogy hangulatos környezetben tölti II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg az ünnepi időszakot!

A koronavírus előtt így nézett ki egy átlagos karácsony a királyi család életében:

